Francesco De Gregori torna live con Nevergreen Perfette sconosciute

Milano, 20 apr. (askanews) – Dopo il successo della residenza del 2024 al Teatro Out Off di Milano, Francesco De Gregori torna ad esibirsi live con “Nevergreen (Perfette sconosciute)”, una serie di concerti intimi che accompagneranno gli spettatori in un viaggio attraverso le canzoni meno conosciute del vasto repertorio del cantautore. Questa volta la residence sarà doppia: dal 27 ottobre al Teatro Sala Umberto di Roma e dal 25 novembre ritornerà al Teatro Out Off di Milano. Le prevendite per le prime 10 date a Roma e a Milano saranno disponibili da domani, martedì 21 aprile, alle ore 12.00, su Ticketone. L’intimità dei due teatri, come già successo all’Out Off nel 2024, creerà un’atmosfera ogni sera irripetibile.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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