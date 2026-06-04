La decisione sull’affidamento della figlia di tre anni di Nessy Guerra è attesa a breve. La donna, attualmente in Egitto, ha espresso fiducia riguardo alla situazione. La vicenda giudiziaria coinvolge la donna di Sanremo e la sua bambina, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulla procedura o sulle tempistiche. Nessy Guerra si trova all’estero da mesi, senza ulteriori aggiornamenti sulle decisioni legali imminenti.

Si apre uno spiraglio nella complessa vicenda giudiziaria che da mesi vede coinvolta Nessy Guerra, la donna di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di tre anni. Davanti al tribunale di Hurghada, si è svolta come riporta La Stampa una nuova udienza sull’affidamento della minore, un passaggio che potrebbe rappresentare una svolta nella lunga battaglia legale tra la donna e l’ex marito, cittadino italo-egiziano. Al centro del procedimento c’è il futuro della bambina. Tra le ipotesi al vaglio del tribunale vi sarebbe infatti l’affidamento di alla nonna materna, soluzione che consentirebbe di superare l’attuale situazione di stallo. “Sono fiduciosa”, ha dichiarato Guerra al termine dell’udienza, lasciando trasparire un cauto ottimismo in attesa delle prossime decisioni dei giudici egiziani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nessy Guerra vede uno spiraglio in Egitto: “Sono fiduciosa”. Attesa la decisione sull’affidamento della figlia

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