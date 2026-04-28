Egitto confermata la condanna per adulterio per l' italiana Nessy Guerra | Lei | Ho paura mi portino via mia figlia

In Egitto, è stata confermata la condanna per adulterio di un'italiana originaria di Sanremo, madre di una bambina di tre anni. La donna è stata coinvolta in un procedimento legale che si è concluso con la condanna, e ora teme di perdere la custodia della figlia. La donna ha dichiarato di avere paura che le venga portata via la figlia.

La cittadina italiana Nessy Guerra, originaria di Sanremo e madre di una bambina italo-egiziana di tre anni, è stata condannata a sei mesi di carcere in appello in Egitto, nell'ambito di un procedimento per presunto "adulterio", previsto come reato penale nell'ordinamento egiziano., "Questa notizia noi non ce l'aspettavamo e sono sconvolta. Ho paura di perdere la mia bambina. Ho paura di finire in prigione in Egitto. Non so più come fare a chiedere aiuto". Nessy Guerra parla così, in lacrime, in un video postato su Instagram dopo la condanna per adulterio. "Abbiamo fatto centinaia di appelli, ma nessuno ci ascolta. L'unica cosa che ho cercato di fare è scappare da quell'uomo con la mia bambina e proteggerla.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Egitto, l'italiana Nessy Guerra condannata per adulterio anche in appello x.com