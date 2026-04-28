Nessy Guerra condannata in Egitto rischio carcere per adulterio | la battaglia per la figlia di 3 anni

Nessy Guerra, 26 anni, originaria di Sanremo, è stata condannata in Egitto per adulterio, reato che può comportare il carcere nel paese. La sentenza di primo grado è stata confermata anche in appello. La donna si trova ora di fronte alla possibilità di dover scontare una pena detentiva, in quanto il reato è previsto dalla legge egiziana, anche se non esiste nel sistema giuridico italiano.

Nessy Guerra, condanna confermata in Appello. La condanna è stata confermata anche in appello. Nessy Guerra, 26enne italiana originaria di Sanremo, rischia il carcere in Egitto per adulterio, un reato previsto dall’ordinamento locale ma inesistente in Italia. Il caso è ancora aperto, ma il punto più delicato riguarda la figlia di tre anni, bloccata nel Paese e al centro di una contesa legale che potrebbe cambiare tutto. La dinamica: condanna confermata e rischio carcere. La donna era stata condannata in primo grado a sei mesi lo scorso 19 febbraio. Ora la decisione è stata confermata anche in appello dal tribunale egiziano. L’accusa nasce dalla denuncia dell’ex marito, cittadino italo-egiziano.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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