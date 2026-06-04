Nessy Guerra | il consiglio comunale esprime la solidarietà alla donna ingiustamente condannata in Egitto

Il consiglio comunale di Genova ha approvato all’unanimità un ordine del giorno di solidarietà nei confronti di Nessy Guerra, cittadina italiana di Sanremo, e della figlia di quattro anni. La donna è coinvolta in una vicenda giudiziaria in Egitto. Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha espresso sostegno alla donna e alla famiglia, senza ulteriori dettagli sulla vicenda.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico in Comune a Genova ha espresso sostegno a un ordine del giorno approvato all’unanimità dall’aula in solidarietà a Nessy Guerra, cittadina italiana originaria di Sanremo, e alla figlia di quattro anni, coinvolte in una vicenda giudiziaria e personale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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