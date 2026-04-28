Nessy Guerra è stata condannata per adulterio | arrivata la sentenza d'appello in Egitto

In Egitto, la donna è stata condannata in secondo grado per adulterio, confermando la sentenza emessa in primo grado. La condanna è stata decisa dopo che il suo ex marito aveva presentato una denuncia formale. La vicenda riguarda il procedimento giudiziario avviato contro di lei, con la sentenza definitiva arrivata in seguito al processo di appello.

Nessy Guerra è stata condannata anche in appello per adulterio dopo la denuncia fatta dall'ex marito, Tamer Hamouda. La giovane, mamma di una bimba di 3 anni, dal 2021 si trova bloccata nel Paese insieme alla figlioletta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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