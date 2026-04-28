Egitto l' italiana Nessy Guerra condannata per adulterio anche in appello

In Egitto, la cittadina italiana Nessy Guerra è stata condannata in primo grado per adulterio e la sentenza è stata confermata anche in appello. La condanna deriva da un procedimento avviato dopo la denuncia dell’ex marito, un uomo di origini italo-egiziane. La vicenda riguarda quindi un procedimento legale che coinvolge direttamente la donna e si è concluso con la conferma della condanna.

È stata confermata anche in appello la condanna nei confronti di Nessy Guerra, cittadina italiana attualmente in Egitto, coinvolta in un procedimento per adulterio avviato dopo la denuncia dell’ex marito, l’italo-egiziano Tamer Hamouda. La donna, originaria di Sanremo, vive nel Paese nordafricano insieme alla figlia di tre anni. Recentemente ha denunciato a più riprese la sua condizione particolarmente difficile: la donna è bloccata nel Paese da oltre due anni anni ed è stata costretta a rintanarsi in una località nascosta. Secondo quanto riferito dalla ventiseienne, a impedirle di lasciare il Paese e rientrare in Italia sarebbe l’ex marito, che ha accusato in più occasioni di averle rivolto minacce e di aver comprato la testimonianza di un uomo che in udienza ha deposto contro di lei.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Egitto, l'italiana Nessy Guerra condannata per adulterio anche in appello Notizie correlate Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto anche in appello: sei mesi per la 26enne italianaNessy Guerra è stata condannata anche in appello: la 26enne italiana bloccata in Egitto dal 2021 a causa della denuncia per adulterio presentata... Nessy Guerra è stata condannata per adulterio: arrivata la sentenza d’appello in EgittoNessy Guerra è stata condannata anche in appello per adulterio dopo la denuncia fatta dall'ex marito, Tamer Hamouda. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: L'Egitto conferma la condanna di un'italiana per adulterio; Pagina Facebook violata, ma FIAB Riviera dei Fiori riparte con il ritorno di Bimbimbici e il rilancio delle attività. Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto anche in appello: sei mesi per la 26enne italianaLa 26enne italiana bloccata in Egitto dal 2021 dopo la denuncia dell'ex marito: non potrà tornare in Italia con la figlia di 3 anni ... ilfattoquotidiano.it Egitto, confermata la condanna per adulterio all'italiana Nessy GuerraÈ stata confermata anche in appello la condanna a Nessy Guerra, la donna originaria di Sanremo e mamma di una bimba di tre anni processata in Egitto per adulterio a seguito della denuncia dell'ex mari ... tg24.sky.it Fa discutere il caso di Nessy Guerra, donna italiana condannata in Egitto per adulterio - facebook.com facebook «È stata confermata la condanna a sei mesi per Nessy Guerra»: a comunicarlo è l’avvocata italiana Agata Armanetti. La sentenza nasce da una denuncia per adulterio presentata dall’ex marito italo-egiziano, Tamer Hamouda. La condanna di primo grado a s x.com