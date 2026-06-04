Nessuno si è mai inginocchiato per Henry Iryna Pamela Lola Tommie e per le piccole Bebe Elsie e Alice

Nessuno si è mai inginocchiato davanti a Henry, Iryna, Pamela, Lola, Tommie e alle bambine Bebe, Elsie e Alice. La scena si svolge in una piazza di Roma, dove un gruppo di persone si è radunato senza mostrare segni di rispetto attraverso un gesto tradizionale. La folla osserva in silenzio, mentre nessuno si inginocchia, lasciando spazio a un’atmosfera di assenza di riconoscimento formale.

Roma, 4 giu- In un’epoca in cui il gesto di inginocchiarsi è diventato un rito globale di solidarietà, c’è una domanda che nessuno osa porre ad alta voce: perché certe vittime vengono trasformate in icone mentre altre vengono cancellate e sepolte? Il 25 maggio del 2020, George Floyd morì durante un arresto a Minneapolis. Il mondo intero si inginocchiò: politici, atleti, attori, opinionisti e intere scuole. “ I can’t breathe ” divenne un mantra universale. Nessuno si è inginocchiato per Henry Nowak, Iryna Zarutska, Pamela Mastropietro, Lola Daviet, Tommie Lindh o per le tre bimbe massacrate a Southport da Axel Rudakubana. Nessuno ha bloccato le strade e organizzato manifestazioni per chiedere verità e giustizia. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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