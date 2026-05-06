Henry ha commentato la partita di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid, affermando che non è stata tra le più belle che abbia visto e che i due allenatori si sono annullati a vicenda. I Gunners sono riusciti a qualificarsi per la finale, suscitando grande entusiasmo tra i tifosi. La gara si è conclusa con un risultato che ha permesso alla squadra inglese di raggiungere il grande appuntamento europeo.

Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!». Cosa è successo davvero Calciomercato Milan: Goretzka arriva se.Qual è il grande ostacolo da superare per i rossoneri Leao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione! Bastoni Barcellona, frenata improvvisa? Il motivo è.Flick! Perché la trattativa con l’Inter potrebbe non andare in porto Cagliari, possibile addio a fine stagione ad Angelozzi: avanza questa candidatura per sostituirlo nel ruolo di ds. Ultimissime Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Henry soddisfatto a metà da Arsenal Atletico Madrid: «Non la partita più bella che abbia mai visto. Simeone e Arteta si sono annullati a vicenda!»

EMPATO ATLETICO MADRID 1-1 ARSENAL en LAS SEMIS Y QUEDA LA SERIE ABIERTA

Notizie correlate

Leggi anche: Cesc: “Penso che PSG-Bayern sia la partita più bella che abbia mai visto in vita mia”

Simeone post Atletico Madrid Arsenal: «A Londra sarà una sfida bellissima. PSG Bayern? Quando una partita finisce 5-4, la partita non è così bella per noi allenatori»Bernardo Silva Juve, la telefonata di Spalletti per convincerlo: ma occhio alla concorrenza dall’estero! Nico Paz Inter, il sogno resta vivo!...

Panoramica sull’argomento

Arsenal-Atletico Madrid 1-0, gol e highlights: Gunners in finale di ChampionsI Gunners di Arteta battono l’Atletico Madrid nella semifinale di ritorno e il 30 maggio in finale sfideranno una tra Psg e Bayern Monaco. Dopo l’1-1 dell’andata, a Londra decide un gol di Saka poco p ... sport.sky.it

Atletico Madrid-Arsenal, le pagelle: Diego Costa trascinatoreE’ l’Atletico Madrid a staccare il pass per la finale di Europa League. La compagine iberica supera per 1-0 l’Arsenal e, grazie anche all’1-1 strappato nel match di andata a Londra, taglia un grande ... goal.com