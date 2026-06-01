Morata e Alice Campello sono stati visti insieme dopo mesi di assenza. La notizia è stata confermata da un giornalista spagnolo, noto per aver annunciato in passato la loro separazione. La coppia ha deciso di ricominciare la relazione, lasciando alle spalle il periodo di lontananza. La notizia è stata diffusa attraverso fonti di stampa spagnole e confermata ufficialmente.

Morata e Alice Campello sono tornati insieme dopo mesi di lontananza. La notizia, anticipata dalla Spagna, è arrivata attraverso il giornalista Javi de Hoyos, lo stesso che a inizio 2026 aveva per primo confermato la separazione tra il calciatore e l’influencer veneziana. Il riavvicinamento sarebbe emerso in modo evidente durante il concerto di Bad Bunny al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, dove i due sono stati visti insieme in piena sintonia. Di fronte alle voci che si stavano diffondendo, de Hoyos ha contattato direttamente la coppia, ricevendo una risposta che non lascia dubbi: Álvaro e Alice hanno deciso di darsi un’altra possibilità. Alice avrebbe anche colto l’occasione per rivolgere un pensiero a chi le ha dimostrato affetto in questi mesi difficili. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Morata e Alice Campello, il gesto che nessuno si aspettava: ora è ufficiale

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Alvaro Morata e Alice Campello, il gesto inaspettato che fa sperare i fan

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