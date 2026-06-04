Nessuna ombra sul Colle Mattarella silenzia Travaglio | Grazia legittima alla Minetti scritte cose non vere

Da secoloditalia.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Quirinale ha risposto alla richiesta di chiarimenti sulla grazia concessa a un politico, affermando che la decisione è legittima e che le affermazioni di un giornalista riguardo la vicenda sono false. Il comunicato sottolinea che la grazia è stata concessa nel rispetto delle procedure e che non ci sono elementi di illegittimità. La Procura Generale ha confermato di aver concluso l’indagine senza riscontrare irregolarità nella decisione.

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Il Colle commenta, con legittima soddisfazione, la decisione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano di non riaprire il fascicolo sulla grazia concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Nicole Minetti, l’ex consigliera regionale di Forza Italia condannata per vicende legate agli anni di frequentazione di Silvio Berlusconi. In una nota, il Quirinale prende atto che “l’Autorità giudiziaria competente ha condotto gli accertamenti, richiesti dalla Presidenza della Repubblica e sollecitati dal ministero della Giustizia,  sulla asserita infondatezza delle condizioni che hanno portato alla concessione della grazia “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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