Nessuna ombra sul Colle Mattarella silenzia Travaglio | Grazia legittima alla Minetti scritte cose non vere

Notizia in breve

Il Quirinale ha risposto alla richiesta di chiarimenti sulla grazia concessa a un politico, affermando che la decisione è legittima e che le affermazioni di un giornalista riguardo la vicenda sono false. Il comunicato sottolinea che la grazia è stata concessa nel rispetto delle procedure e che non ci sono elementi di illegittimità. La Procura Generale ha confermato di aver concluso l’indagine senza riscontrare irregolarità nella decisione.