Il presidente della Repubblica ha concesso la grazia a una persona coinvolta in un procedimento giudiziario, come annunciato dal quotidiano nazionale. La decisione, definita come una scelta discrezionale, è stata comunicata senza specificare i motivi ufficiali. La notizia è stata anticipata in vista di un servizio televisivo che verrà trasmesso domenica, mentre il Colle ha confermato che la motivazione ufficiale riguarda gravi condizioni di un familiare minore.

Una «scelta discrezionale che farà discutere». Così si legge nell’articolo del Fatto Quotidiano che ha anticipato oggi la notizia della grazia concessa dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Nicola Minetti, emersa da un’inchiesta di Mi manda Rai Tre che andrà in onda domenica. La notizia ha ricevuto anche gli onori della prima pagina, con un grande richiamo in cui si legge che «l’igienista dentale di B. doveva scontare tre anni e 11 mesi, solo ai servizi sociali. Non farà neanche quelli: “esigenze familiari”». E, in effetti, una reazione di peso l’articolo l’ha suscitata: quella del Quirinale, intervenuto con un chiaro altolà a illazioni e strumentalizzazioni di una vicenda delicatissima sotto il profilo umano e che per questo sarebbe dovuta rimanere protetta della privacy.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mattarella concede la grazia a Nicole Minetti. Il Colle gela i tentativi di polemica: «Gravi condizioni di un familiare minore»

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Grazia a Nicole Minetti, fonti del Quirinale: “Concessa per gravi condizioni di salute di un minore”A poche ore dalla pubblicazione della notizia della grazia conferita a Nicole Minetti, il Quirinale ha fatto sentire la sua voce.