Mattarella concede la grazia alla Minetti

Il presidente della Repubblica ha concesso la grazia a un’ex igienista dentale nota per aver attirato l’attenzione di un ex premier durante una campagna elettorale. La donna aveva accumulato una condanna totale di quasi quattro anni di reclusione per reati legati a peculato e induzione alla prostituzione. La decisione arriva dopo un procedimento di clemenza che ha coinvolto le autorità centrali.

L’ex igienista dentale, che stregò Silvio Berlusconi sbarcando in Regione Lombardia, aveva una pena cumulativa di 3 anni e 11 mesi per peculato e induzione alla prostituzione. Il Quirinale cancella tutto per motivi umanitari: «Sta assistendo un minore malato». Il presidente della Repubblica ha graziato Nicole Minetti. Lo spazio per il ricamo è zero, la dose media singola di indignazione grillina dovrebbe essere nulla. Ma la gastrite a sinistra per il corto circuito politico insito nella notizia è palpabile. E basta aprire una finestra sui social per sentirne il fetore, anche se la decisione di Sergio Mattarella di firmare la domanda di grazia di una delle protagoniste della stagione berlusconiana delle «cene eleganti» non lascia alcuno spazio alla polemica.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mattarella concede la grazia alla Minetti Leggi anche: Mattarella concede la grazia a Nicole Minetti. Il Colle gela i tentativi di polemica: «Gravi condizioni di un familiare minore» Leggi anche: Nicole Minetti: annullata la pena, ha ricevuto la grazia da Sergio Mattarella Nicole Minetti, la vicenda giudiziaria