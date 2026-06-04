A 17 anni, Alessia Succo ha partecipato al Golden Gala Pietro Mennea all’Olimpico di Roma, entrando nel circuito internazionale dell’atletica. La velocista piemontese ha corso sul rettilineo dello stadio, affrontando atlete di livello mondiale. Con questa partecipazione, ha fatto il suo debutto in una competizione di alto livello, senza ulteriori dettagli su risultati o tempi.

S tasera, sul rettilineo dello Stadio Olimpico di Roma, la velocista piemontese Alessia Succo fa il suo ingresso ufficiale nel paradiso dell’atletica mondiale partecipando al Golden Gala Pietro Mennea. Una chiamata arrivata all’ultimo minuto per sostituire la campionessa francese Cyréna Samba-Mayela, che trasforma l’azzurrina, a soli 17 anni e 117 giorni, nella più giovane italiana di sempre a calcare il palcoscenico della Diamond League. Un battesimo del fuoco che corona una stagione all’aperto impressionante, vissuta con i piedi sulla terra e gli occhi fissi sul traguardo. Abbigliamento sportivo Estate 2024. guarda le foto Chi è Alessia Succo, giovanissimo talento azzurro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nessuna come lei a 17 anni: la favola azzurra di Alessia Succo che sfida le big del mondo

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