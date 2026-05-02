Alessia Succo ha partecipato al suo primo evento outdoor della stagione, affrontando i 100 ostacoli con barriere da 84 centimetri. Durante la competizione, ha raggiunto un tempo di 13 secondi, stabilendo un record italiano nella categoria under 20. La sua performance si è contraddistinta per la facilità con cui ha superato le barriere, dimostrando una buona preparazione fisica.

Alessia Succo si è scatenata in occasione del suo debutto stagionale all’aperto, correndo i 100 ostacoli su barriere assolute da 84 centimetri con il rilevante tempo di 13.14 (1,3 ms di vento a favore) in quel di Imperia. La 1 7enne piemontese ha ritoccato di ben sei centesimi il proprio record italiano under 20 e ha ribadito in maniera nitida di essere una delle più brillanti promesse dell’atletica tricolore, tra l’altro quando mancano due mesi e mezzo agli Europei U18 di Rieti. La classe 2009 dell’Atletica Settimese ha aperto l’annata agonistica outdoor con lo stesso piglio che l’ha contraddistinta durante la stagione in sala, quando aveva siglato la miglior prestazione mondiale di sempre per una minorenne sui 60 ostacoli (8.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessia Succo sfavillante: record italiano U20 sui 100 hs, che scioltezza tra le barriere!

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