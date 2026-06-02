Golden Gala sorpresa Italia | Alessia Succo in gara a 17 anni sarà la più giovane azzurra di sempre in Diamond League

Da sportface.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessia Succo, 17 anni, parteciperà al Golden Gala Pietro Mennea, diventando la più giovane atleta italiana mai presente in una tappa della Diamond League. La giovane ostacolista piemontese ha preso il posto della francese Cyrena Samba-Mayela, che si è ritirata dall’evento. La sua presenza rappresenta una sorpresa per l’Italia e un debutto importante nel circuito internazionale.

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La giovane ostacolista piemontese entra nel cast del Golden Gala Pietro Mennea dopo il forfait della francese Cyrena Samba-Mayela. A soli 17 anni e 117 giorni diventerà la più giovane atleta italiana di sempre a disputare una gara valida per la Diamond League. Il Golden Gala Pietro Mennea accoglie una delle più grandi promesse dell’atletica italiana. A pochi giorni dall’appuntamento dello Stadio Olimpico di Roma arriva infatti una novità importante per il team azzurro: Alessia Succo sarà al via dei 100 ostacoli nella tappa italiana della Diamond League. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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