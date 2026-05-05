Grande scalda i motori | Contro la Fortitudo sarà una bolgia non vediamo l’ora

Da anteprima24.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attenzione si concentra sulla prossima partita, che si preannuncia molto intensa tra le due squadre. I tifosi sono già in fermento e si preparano a sostenere la propria squadra in un ambiente che si prevede molto caloroso. La sfida rappresenta un momento importante della stagione e l’atmosfera nello stadio si fa sempre più vibrante in vista del match.

Tempo di lettura: 3 minuti L’aria di post-season si fa sentire e in casa Avellino Basket l’entusiasmo è tangibile. Dopo aver centrato l’obiettivo stagionale, la squadra si prepara ad affrontare una delle sfide più affascinanti e complesse del tabellone: la serie contro la Fortitudo Bologna. A fare il punto della situazione è Alessandro Grande, rientrato in gruppo dopo un periodo di stop forzato per dare il suo contributo nel momento più importante dell’anno. Grande non nasconde di aver forzato tappe e ritmi per essere presente in questo momento cruciale: “ Sto benino, diciamo che abbiamo accelerato un po’ i tempi vista l’impellenza della partita e l’importanza “, ha esordito l’atleta.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Grande scalda i motori: “Contro la Fortitudo sarà una bolgia, non vediamo l’ora”

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