Dimessa dall’ospedale neonata muore così davanti ai genitori | tragedia in Italia poi la scoperta

Nella notte all’Ospedale San Pio di Benevento, una neonata di due mesi è morta poco dopo essere stata dimessa. I genitori l'avevano portata d’urgenza in ospedale a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. La bambina è deceduta poco dopo la dimissione, lasciando i familiari sconvolti. La procura ha aperto un’indagine sull’accaduto.

Dramma nella notte all’Ospedale San Pio di Benevento, dove una neonata di due mesi è deceduta dopo essere stata riportata d’urgenza dai genitori per un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. Secondo una prima ricostruzione, la piccola era stata accompagnata in ospedale già nella serata precedente a causa di una crisi respiratoria. Dopo gli accertamenti, i medici ne avevano disposto le dimissioni. Una volta rientrata a casa, però, la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Le condizioni della bambina si sono aggravate nel giro di poche ore, spingendo i genitori a tornare immediatamente al pronto soccorso. All’arrivo nel nosocomio, la neonata sarebbe giunta in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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