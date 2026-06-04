Nenni e la sfida | l’eroica lotta contro la monarchia

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 1946, il leader socialista Nenni si oppose alla monarchia, temendo che mantenerla avrebbe portato al caos. Durante le elezioni di quell’anno, il PSIUP riuscì a superare il PCI, ottenendo più voti. Questo risultato fu raggiunto grazie a una campagna elettorale che evidenziò le posizioni contro la monarchia e promosse un modello repubblicano. La vittoria segnò un punto di svolta nelle dinamiche politiche dell’epoca.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Perché Nenni temeva che mantenere la monarchia avrebbe causato il caos?. Come riuscì il PSIUP a superare il PCI nelle elezioni del 1946?. Chi scelse di sostenere il Re invece di combatterlo dopo la guerra?. Quale strategia politica permise di unire referendum e Assemblea Costituente?.? In Breve Psiup nasce dalla fusione tra vecchio Psi e Movimento di unità proletaria di Basso.. Nenni vice premier nel governo Parri definisce la data del 2 giugno 1946.. Risultati elettorali: DC 33%, Psiup 20,7%, Pci 18% circa.. Saragat e Terracconi guidano i lavori dell'Assemblea Costituente dopo il referendum..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

nenni e la sfida l8217eroica lotta contro la monarchia
© Ameve.eu - Nenni e la sfida: l’eroica lotta contro la monarchia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

22 km a piedi per donare il sangue: l’eroica sfida contro l’isolamentoUna persona ha percorso 22 chilometri a piedi per donare il sangue, affrontando un percorso che ha messo alla prova la sua resistenza.

Leggi anche: Futbol Cinco, sfida salvezza: Bisceglie lotta contro la retrocessione

Si parla di: Oltre il 2 giugno: la sfida per una Repubblica ancora da difendere - di Maurizio Delli Santi [articolo]; Balli, musiche e bionde da stappare. Arriva lo Skate&Beer Festival.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web