Nel 1946, il leader socialista Nenni si oppose alla monarchia, temendo che mantenerla avrebbe portato al caos. Durante le elezioni di quell’anno, il PSIUP riuscì a superare il PCI, ottenendo più voti. Questo risultato fu raggiunto grazie a una campagna elettorale che evidenziò le posizioni contro la monarchia e promosse un modello repubblicano. La vittoria segnò un punto di svolta nelle dinamiche politiche dell’epoca.

Perché Nenni temeva che mantenere la monarchia avrebbe causato il caos?. Come riuscì il PSIUP a superare il PCI nelle elezioni del 1946?. Chi scelse di sostenere il Re invece di combatterlo dopo la guerra?. Quale strategia politica permise di unire referendum e Assemblea Costituente?.? In Breve Psiup nasce dalla fusione tra vecchio Psi e Movimento di unità proletaria di Basso.. Nenni vice premier nel governo Parri definisce la data del 2 giugno 1946.. Risultati elettorali: DC 33%, Psiup 20,7%, Pci 18% circa.. Saragat e Terracconi guidano i lavori dell'Assemblea Costituente dopo il referendum..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nenni e la sfida: l’eroica lotta contro la monarchia

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