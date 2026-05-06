Una persona ha percorso 22 chilometri a piedi per donare il sangue, affrontando un percorso che ha messo alla prova la sua resistenza. La sfida è nata in risposta alla chiusura di un importante viadotto, che ha impedito il normale accesso alle strutture sanitarie. La strada chiusa ha complicato le possibilità di raggiungere i centri di donazione, creando difficoltà per chi necessita di assistenza medica.

? Cosa scoprirai Come ha fatto a superare i blocchi del viadotto Sente?. Perché la chiusura di quella strada mette a rischio la salute?. Chi deve rispondere dell'isolamento che colpisce i borghi montani?. Cosa rischia il futuro dei piccoli centri senza collegamenti vitali?.? In Breve Donatore Avis e Fidas con oltre ottanta donazioni dal 1990. Percorso tra Castiglione Messer Marino e Agnone via viadotto Sente chiuso. Isolamento tra Abruzzo e Molise causa spopolamento borghi montani. Blocco viadotto Sente limita accesso ai servizi sanitari essenziali. Nicola Donatelli ha percorso 22 chilometri a piedi tra il Chietino e il Molise per donare il sangue all’ospedale di Agnone, superando i blocchi del viadotto Sente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 22 km a piedi per donare il sangue: l’eroica sfida contro l’isolamento

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L’uomo che ha fatto 22 chilometri a piedi per donare il sangueSi chiama Nicola Donatelli, ha 60 anni e ha fatto 22 chilometri a piedi dall’Abruzzo al Molise per donare il sangue.

Dal Chietino al Molise a piedi per donare il sangue: 22 chilometri e un appello per riaprire il ponteHa percorso oltre 22 chilometri a piedi, tra andata e ritorno, per raggiungere l’ospedale e donare il sangue.

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