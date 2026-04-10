Domani alle 16.00 nel palazzetto di San Ferdinando di Puglia, si terrà la partita decisiva per il Futbol Cinco, che si gioca la salvezza in questa ultima giornata di campionato. La sfida rappresenta l’ultimo impegno della squadra prima di conoscere il proprio destino in classifica. La partita si svolgerà in un palazzetto situato nel Comune di San Ferdinando di Puglia.

Il destino della stagione agonistica del Futbol Cinco si deciderà domani, 11 aprile, alle ore 16.00, nel palazzetto di San Ferdinando di Puglia. La squadra di Bisceglie dovrà affrontare un playout decisivo contro i padroni di casa per evitare la retrocessione in Serie C2, in una sfida che non ammette margini di errore per nessuno dei due contendenti. Il contesto che circonda questo scontro è caratterizzato da un paradosso sportivo che riguarda l’intero territorio regionale: nonostante la tensione per la salvezza in questa categoria, dal campionato di categoria superiore non sono arrivate retrocessioni che coinvolgano formazioni pugliesi. Per il gruppo biscegliese, tuttavia, la questione è puramente interna e legata alla sopravvivenza nella Serie C1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Futbol Cinco, sfida salvezza: Bisceglie lotta contro la retrocessione

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