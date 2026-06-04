Nello stabilimento balneare c' era oltre il doppio delle persone consentite | scatta la sanzione

Durante la notte tra il 2 e il 3 giugno, gli agenti hanno rilevato che in uno stabilimento balneare c'era più del doppio delle persone ammesse. Per questa violazione, è stata applicata una sanzione amministrativa. Nel medesimo intervento, sono stati controllati anche diversi locali della movida, con verifiche sui limiti di capienza e rispetto delle normative di sicurezza.

Grande attenzione alle aree della movida. Nella notte tra il 2 e il 3 giugno, la questura di Ravenna ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio nella località di Marina di Ravenna, con l'obiettivo di intensificare il presidio della sicurezza pubblica in uno dei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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