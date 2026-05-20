Molestie vicino allo stabilimento balneare arrestato 60enne | era ricercato da due anni per rapina
Un uomo di 60 anni è stato arrestato vicino a uno stabilimento balneare dopo essere stato individuato dalle forze dell'ordine. Era ricercato da due anni per un caso di rapina e, alla vista delle divise, ha tentato di scappare, ma è stato comunque fermato e riconosciuto come ricercato. Non si tratta di una vicenda collegata direttamente alle attività dello stabilimento, ma l'arresto si è svolto nelle vicinanze, dove si erano verificati alcuni episodi di molestie.
Alla vista delle divise avrebbe provato a scappare, ma alla fine è stato arrestato e riconosciuto come ricercato. Nella serata di lunedì i Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Cervia – Milano Marittima hanno arrestato un marocchino sessantenne, in esecuzione di un ordine di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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