Secondo un rapporto recente, le persone con disabilità nell’Unione Europea affrontano più del doppio delle discriminazioni rispetto a quelle senza disabilità. In Italia, tuttavia, si osserva una scarsa percezione di questa problematica tra la popolazione generale. I dati indicano che le discriminazioni sono più frequenti e più evidenti in ambito lavorativo, sociale e nei servizi pubblici. La differenza tra le esperienze di discriminazione tra i diversi paesi europei si riflette anche sulla consapevolezza e sulla percezione di queste problematiche tra i cittadini italiani.

Le persone con disabilità che vivono nell’ Unione Europea subiscono oltre il doppio delle discriminazioni rispetto alle persone senza disabilità. Si tratta di gravi penalizzazioni di vario genere che avvengono, in particolare, negli ambiti amministrativi, uffici pubblici, spazi comuni, istruzione e quando si tratta di cercare una casa accessibile o un alloggio temporaneo. A certificarlo è il report pubblicato il 4 maggio da Eurostat, con i dati più recenti a disposizione risalenti al 2024, che fornisce diverse indicazioni sul grado delle percezioni delle discriminazioni. Un elemento emerso dal sondaggio sono le quote più elevate di discriminazioni percepite, che sono state registrate in Estonia (14,6%) e Spagna (14,5%), seguono Belgio, Olanda e Svezia con rispettivamente il 12,8%, il 12,5% e il 12,3%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le persone con disabilità in Ue vivono oltre il doppio delle discriminazioni. E in Italia manca la percezione

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