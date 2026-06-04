Nelle Marche 10 postazioni di soccorso in più per rafforzare l’emergenza sanitaria nella stagione estiva
Nelle Marche saranno attive dieci postazioni di soccorso in più anche per l’estate 2026, per rafforzare la rete di emergenza-urgenza durante i mesi di maggiore afflusso turistico. Le Postazioni Territoriali di Emergenza Sanitaria (PoTES) turistiche saranno operative nelle aree di maggiore afflusso di visitatori. La decisione mira a migliorare la risposta alle emergenze sanitarie nel periodo estivo.
Saranno dieci anche per l'estate 2026 le Postazioni Territoriali di Emergenza Sanitaria (PoTES) turistiche attivate nelle Marche per potenziare la rete regionale dell'emergenza-urgenza durante i mesi di maggiore afflusso. Il programma dell'Agenzia Regionale Sanitaria conferma l'impostazione degli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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