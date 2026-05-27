Telemedicina nelle Marche 4 milioni di euro di nuove dotazioni tecnologiche per rafforzare i servizi digitali
La Regione Marche ha stanziato quattro milioni di euro per l’acquisto di nuove attrezzature tecnologiche destinate a migliorare i servizi di telemedicina nel sistema sanitario locale. Questa iniziativa mira a rafforzare l’offerta di assistenza digitale, ampliando le capacità di consulenza e diagnosi a distanza. La dotazione si inserisce in un piano più ampio di innovazione delle strutture sanitarie regionali, con l’obiettivo di rendere più accessibili e efficienti i servizi sanitari attraverso tecnologie digitali.
ANCONA – La Regione Marche compie un nuovo passo avanti nel percorso di innovazione del Sistema sanitario regionale attraverso il potenziamento dei servizi di telemedicina. La giunta ha approvato lo schema di accordo con gli Enti del Servizio sanitario regionale per l’assegnazione delle nuove. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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