Telemedicina nelle Marche 4 milioni di euro di nuove dotazioni tecnologiche per rafforzare i servizi digitali

Notizia in breve

La Regione Marche ha stanziato quattro milioni di euro per l’acquisto di nuove attrezzature tecnologiche destinate a migliorare i servizi di telemedicina nel sistema sanitario locale. Questa iniziativa mira a rafforzare l’offerta di assistenza digitale, ampliando le capacità di consulenza e diagnosi a distanza. La dotazione si inserisce in un piano più ampio di innovazione delle strutture sanitarie regionali, con l’obiettivo di rendere più accessibili e efficienti i servizi sanitari attraverso tecnologie digitali.