Lite in casa per gelosia spunta un coltello

Da triesteprima.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 maggio, i carabinieri sono intervenuti in un appartamento di via Orsera a causa di una lite tra conviventi. La discussione, scaturita da motivi legati alla gelosia, è degenerata con una persona che ha impugnato un coltello. Sul posto sono arrivati i militari, che hanno bloccato la situazione e avviato le verifiche del caso. Nessuna informazione è stata diffusa sul numero esatto di feriti o sui danni causati.

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Lite in casa con coltello in via Orsera, dove i carabinieri sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 maggio. Inizialmente era intervenuto il 118 per una donna che si sentiva male, forse a causa di un abuso di farmaci. Una volta arrivati sul posto, i sanitari hanno trovato il compagno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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