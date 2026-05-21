Lite in casa per gelosia spunta un coltello

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 maggio, i carabinieri sono intervenuti in un appartamento di via Orsera a causa di una lite tra conviventi. La discussione, scaturita da motivi legati alla gelosia, è degenerata con una persona che ha impugnato un coltello. Sul posto sono arrivati i militari, che hanno bloccato la situazione e avviato le verifiche del caso. Nessuna informazione è stata diffusa sul numero esatto di feriti o sui danni causati.

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