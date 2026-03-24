Brescia, 24 marzo 2026 – Un 21enne bresciano residente in città e con a proprio carico numerosi precedenti penali di Polizia per reati di varia natura e gravità, in particolare contro la persona ed il patrimonio, è stato denunciato nei giorni scorsi gli Agenti della Squadra Volante e del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Carmine”. L’allarme . Nel caso di specie i poliziotti sono stati chiamati ad intervenire d’urgenza in un appartamento del centro città a seguito di una segnalazione pervenuta sul numero di emergenza “112 NUE” alla Centrale Operativa della Questura, nella quale si faceva riferimento ad una violenta lite domestica tra diversi componenti di una famiglia, uno dei quali armato di coltello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nella lite con mamma e fidanzata spunta il coltello: 21enne di Brescia immobilizzato con il Taser

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