Nella Bassa strade interrotte Parchi chiusi per sicurezza
La strada Prati Livelli a Bomporto rimane chiusa al traffico. A Finale, nella tarda mattinata di ieri, si sono verificati interventi che hanno portato alla chiusura di alcune aree e parchi pubblici per motivi di sicurezza. Le autorità hanno disposto la chiusura di parchi e alcune strade nella zona, senza indicazioni di riapertura immediata. La situazione è ancora sotto monitoraggio.
La strada Prati Livelli a Bomporto è ancora chiusa. A Finale nella tarda mattinata di ieri il sindaco Claudio Poletti ha emesso un avviso alla cittadinanza a ‘rispettare eventuali chiusure temporanee dei parchi, disposte per consentire l’esecuzione di interventi urgenti e garantire la sicurezza pubblica’. Sempre a Finale presso un’azienda di materiali edili di via Redene Cremonine sono cadute all’esterno delle attrezzature che hanno danneggiato la linea elettrica. E in mattinata la via - che è senza uscita ma porta ad un’azienda di vendita vini, ortaggi e frutta - era chiusa. Ora è riaperta. A distanza di una giornata dalla pesante ondata di maltempo che l’altro pomeriggio si è abbattuta sulla provincia di Modena, prendendo di mira il carpigiano e la Bassa modenese, si aggrava la conta dei danni, soprattutto in campagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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