Nel pomeriggio del 1° giugno, un episodio di maltempo ha interessato l’area tra il Piave e il Livenza, coinvolgendo vari comuni. A Oderzo, un’auto si è schiantata contro un albero, mentre a Zenson alcune zone sono state colpite da blackout e strade interrotte. Non sono stati segnalati feriti gravi. Le autorità hanno avviato interventi per ripristinare i servizi e mettere in sicurezza le aree colpite.

ODERZO (TREVISO) - Un violento episodio di maltempo ha colpito nel pomeriggio di oggi (1° giugno) l’area compresa tra il Piave e il Livenza, interessando diversi comuni della pianura trevigiana con pioggia intensa, grandinate e forti raffiche di vento. La perturbazione ha causato numerosi disagi e ha reso necessario l’intervento coordinato di vigili del fuoco e Protezione civile, impegnati su più fronti per alberi caduti, viabilità interrotta e criticità alla rete elettrica. Oderzo Criticità analoghe si sono verificate anche a Oderzo, dove il vento ha provocato la caduta di un grosso tiglio in viale Battisti, con conseguenti disagi alla circolazione e interventi di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Maltempo nella Marca orientale: a Oderzo auto centrata da un albero. A Zenson blackout e strade interrotte

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