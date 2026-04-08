Una frana ha provocato l’interruzione di diverse vie di collegamento in Molise, coinvolgendo anche 37 treni. Le strade principali risultano inaccessibili, creando disagi per i trasporti e le comunicazioni. Il sindaco del comune interessato ha riferito che tutte le vie di accesso sono state bloccate, rendendo impossibile il transito su autostrada, ferrovia e statale 16. La situazione ha portato a un improvviso caos nel territorio della regione.

Caos in Molise dopo la frana di ieri. «Abbiamo un'autostrada interrotta, una ferrovia interrotta, una statale 16 interrotta», spiaga il sindaco di Petacciato, Antonio Di Pardo. Strade in tilt Navigatori in tilt, strade congestionate e file chilometriche a ingolfare i borghi dell'entroterra molisano. Per questo a 'dirigere' il traffico sono scesi in strada, già da ieri, i sindaci di quattro comuni alle prese con gli automobilisti che cercavano strade alternative al caos sull'A14 chiusa per la frana di Petacciato. L'iniziativa spontanea è partita dai primi cittadini di Guglionesi, Palata, Montecilfone e Mafalda, paesi in provincia di Campobasso completamente congestionati da auto e tir in cerca di un'alternativa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Frana in Molise, strade interrotte e navigatori in tilt: coinvolti 37 treni. Il sindaco: «Non ci sono più strade percorribili»

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Pioggia e neve alla vigilia di Pasqua, ponti crollati e disagi in Abruzzo, Marche e Molise: treni cancellati e strade interrotteItalia divisa a metà sul versante adriatico a causa del maltempo che imperversa da quasi 72 ore in particolare su tutto il centro-sud.

Temi più discussi: Molise, si riattiva la frana di Petacciato: strade chiuse e allerta alta; Frana in Molise, stop auto, mezzi pesanti e treni: cosa sappiamo e cosa succede ora; Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; Si risveglia una frana in Molise, chiuse A14 e linea ferroviaria.

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Frana in Molise, dichiarato lo stato d’emergenza: riunione con Meloni. Puglia isolata, Italia spaccata in due: Non ci sono strade da Nord o SudLa Regione Molise ha dichiarato lo stato di emergenza dopo i gravi effetti dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio negli ultimi giorni, culminata ... thesocialpost.it

La frana di Peticciato in Molise ha «tagliato in due l'Italia»: non è solo un modo di dire perché l'interruzione dei collegamenti stradali e ferroviari lungo l'Adriatico ha allungato enormemente i tempi per spostarsi tra alcune tra le principali città italiane. Tanto per - facebook.com facebook

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