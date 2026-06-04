Nel ricordo di don Griggio | l’incontro all’oratorio salesiano di via Roma
All’oratorio salesiano di via Roma si è svolto un incontro in memoria di don Griggio, figura centrale nella comunità locale. L’evento ha coinvolto adulti e giovani, che hanno partecipato a diverse attività e momenti di riflessione. La struttura continua a essere un punto di riferimento per le diverse fasce di età, mantenendo vivo il legame tra le generazioni. L’appuntamento ha visto la presenza di numerosi partecipanti, senza registrare particolari criticità o interruzioni.
L’oratorio salesiano di via Roma si conferma uno spazio capace di unire diverse generazioni della comunità spezzina. Il gruppo Amici Don Bosco ex oratoriani, che mantiene la propria sede al civico 138 della via, rinnova un legame nato nel 1975 attraverso un appuntamento mirato a ripercorrere decenni di aggregazione sociale e filantropica. L’incontro vuole aggregare quanti hanno frequentato l’oratorio e l’allora istituto scolastico San Paolo, condividendo esperienze legate allo sport, allo scoutismo, al teatro, alla musica o ai semplici momenti di svago. L’edizione di quest’anno è incentrata sul ricordo di don Francesco Alceste Griggio, storico direttore dell’Oratorio, a trent’anni dalla sua scomparsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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