Nel ricordo di don Griggio | l’incontro all’oratorio salesiano di via Roma

Notizia in breve

All’oratorio salesiano di via Roma si è svolto un incontro in memoria di don Griggio, figura centrale nella comunità locale. L’evento ha coinvolto adulti e giovani, che hanno partecipato a diverse attività e momenti di riflessione. La struttura continua a essere un punto di riferimento per le diverse fasce di età, mantenendo vivo il legame tra le generazioni. L’appuntamento ha visto la presenza di numerosi partecipanti, senza registrare particolari criticità o interruzioni.