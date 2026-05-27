Festinsieme 2026 al via la 41ª edizione all’Oratorio Salesiano Don Bosco

Da zon.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 41ª edizione di Festinsieme 2026 è partita all’Oratorio Salesiano Don Bosco, nel quartiere Carmine. La manifestazione durerà quattro giorni e si concentra sul tema “Legàmi”. L’evento è iniziato giovedì e coinvolge diverse attività, tra incontri e spettacoli. La piazza principale ospita stand e iniziative per bambini e adulti. La manifestazione proseguirà fino a domenica, con eventi programmati ogni giorno.

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Festinsieme 2026 accende il quartiere Carmine con quattro giorni dedicati ai “Legàmi”. Da giovedì 28 a domenica 31 maggio torna all’Oratorio Salesiano Don Bosco di Salerno la storica manifestazione giunta alla sua 41ª edizione, pronta a trasformare gli spazi dell’oratorio in un grande luogo di incontro, partecipazione e condivisione aperto alla città. Il tema scelto per l’edizione 2026 è proprio “Legàmi”, un invito a riscoprire il valore delle relazioni autentiche, dell’ascolto e della comunità in un tempo in cui sempre più persone rischiano di sentirsi sole anche in mezzo agli altri. “Nessuno resta fuori”. Il claim dell’edizione 2026 sarà... 🔗 Leggi su Zon.it

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