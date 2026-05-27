Festinsieme 2026 al via la 41ª edizione all’Oratorio Salesiano Don Bosco

Notizia in breve

La 41ª edizione di Festinsieme 2026 è partita all’Oratorio Salesiano Don Bosco, nel quartiere Carmine. La manifestazione durerà quattro giorni e si concentra sul tema “Legàmi”. L’evento è iniziato giovedì e coinvolge diverse attività, tra incontri e spettacoli. La piazza principale ospita stand e iniziative per bambini e adulti. La manifestazione proseguirà fino a domenica, con eventi programmati ogni giorno.