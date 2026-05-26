Oratorio Salesiano Don Bosco di Salerno | al via la 41ª edizione dedicata ai Legàmi

Notizia in breve

La 41ª edizione di Festinsieme si svolge dal 28 al 31 maggio presso l’Oratorio Salesiano Don Bosco di Salerno. La kermesse, dedicata al tema “Legàmi”, coinvolge la comunità locale con attività e incontri. L’evento si ripete annualmente e si svolge negli spazi dell’oratorio, coinvolgendo diverse fasce di età. La manifestazione è promossa dall’oratorio stesso e rappresenta un appuntamento tradizionale nel calendario della città.