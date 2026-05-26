Oratorio Salesiano Don Bosco di Salerno | al via la 41ª edizione dedicata ai Legàmi
La 41ª edizione di Festinsieme si svolge dal 28 al 31 maggio presso l’Oratorio Salesiano Don Bosco di Salerno. La kermesse, dedicata al tema “Legàmi”, coinvolge la comunità locale con attività e incontri. L’evento si ripete annualmente e si svolge negli spazi dell’oratorio, coinvolgendo diverse fasce di età. La manifestazione è promossa dall’oratorio stesso e rappresenta un appuntamento tradizionale nel calendario della città.
Una comunità che accoglie, unisce e fa crescere. È questo il cuore di “Legàmi”, tema scelto per la 41ª edizione di Festinsieme, lo storico appuntamento promosso dall’Oratorio Salesiano Don Bosco di Salerno che da giovedì 28 maggio e fino a domenica 31 maggio 2026 torna ad animare gli spazi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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