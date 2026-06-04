Nel respiro delle maree il libro di Martina Speziale scritto a Firenze durante il Covid

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha distrutto un magazzino nel quartiere industriale, causando danni stimati in diversi milioni di euro. Le fiamme sono divampate alle prime ore del mattino e sono state domate dopo diverse ore di intervento da parte dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini.

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Firenze, 4 giugno 2026 - Il libro di Martina Speziale “Nel respiro delle maree ” (edizioni La Gru) deriva da una raccolta di racconti, scritti a Firenze durante il lockdown per la pandemia del Covid, per soddisfare la necessità di mantenere vitali i rapporti tra un gruppo di amici che erano soliti, fino a quel momento, incontrarsi per scorribande e bisbocce con frequenza almeno settimanale. L’autrice propose di scrivere dei racconti, commenti, riflessioni, aforismi, ciascuno secondo la propria inventiva e creatività, e di inviarli giornalmente a tutti mediante posta elettronica. L’idea fu accolta con molta vivacità ed entusiasmo e fiorì ben presto una raccolta di varie forme narrative a cui fu dato il nome di Decoronamerone, in omaggio al grande Boccaccio, con riverente divertimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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