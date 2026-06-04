Nel Parco Verde di Caivano, è stato aperto un centro sanitario dedicato alle attività di screening, prevenzione e monitoraggio della salute. La struttura si trova nel quartiere e si rivolge alla popolazione della zona nota come “Terra dei Fuochi”. L’obiettivo è offrire servizi sanitari specifici e facilitare l’accesso alle cure per i residenti. La presenza del presidio è stata annunciata nelle ultime ore.

Tempo di lettura: 3 minuti Caivano ospiterà un presidio sanitario territoriale dedicato alle attività di screening, prevenzione e monitoraggio sanitario per la popolazione della cosiddetta “Terra dei Fuochi”. L’iniziativa, fortemente voluta dal Commissario Straordinario di Governo Prefetto Ciciliano, è il risultato di un accordo siglato tra la Struttura Commissariale per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord e il Comune di Caivano. Il presidio sorgerà nel cuore del Parco Verde, nell’Istituto Ada Negri, messo a disposizione dal Comune di Caivano e riqualificato con fondi della Struttura Commissariale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nel Parco Verde di Caivano centro per screening sanitari ‘Terra dei fuochi’

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