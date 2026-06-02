Dieci anni di Lfa a Caivano | Terra dei Fuochi? No grazie A Napoli Nord preferiamo la cultura
Il 7 giugno, la casa editrice napoletana LFA celebra i dieci anni di attività. Fondata a Caivano, ha promosso progetti culturali e letterari nel territorio di Napoli Nord. In passato, l’area è stata associata alla questione dei rifiuti e delle discariche abusive, ma la casa editrice sottolinea la preferenza per la cultura rispetto alla definizione di “Terra dei Fuochi”. La ricorrenza segna un decennio di presenza nel panorama editoriale locale.
Il 7 giugno la LFA, casa editrice partenopea, festeggerà un compleanno importante: i primi dieci anni di attività. La CE è NoEap, ovvero senza richiesta di contributo per gli autori, opera da dieci anni sul mercato nazionale e internazionale e partecipa a tutte le più importanti kermesse del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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