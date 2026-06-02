Dieci anni di Lfa a Caivano | Terra dei Fuochi? No grazie A Napoli Nord preferiamo la cultura

Notizia in breve

Il 7 giugno, la casa editrice napoletana LFA celebra i dieci anni di attività. Fondata a Caivano, ha promosso progetti culturali e letterari nel territorio di Napoli Nord. In passato, l’area è stata associata alla questione dei rifiuti e delle discariche abusive, ma la casa editrice sottolinea la preferenza per la cultura rispetto alla definizione di “Terra dei Fuochi”. La ricorrenza segna un decennio di presenza nel panorama editoriale locale.