Scampia e Casalesi stanno cercando di entrare nel mercato della droga del Parco Verde di Caivano

Negli ultimi giorni sono stati effettuati tre arresti legati a una sparatoria nel Parco Verde di Caivano, un'area nota per il traffico di droga. Le indagini indicano un possibile collegamento tra la criminalità di Scampia e il clan dei Casalesi, entrambe coinvolte nel sistema di distribuzione di stupefacenti nel quartiere. La presenza di gruppi criminali di diverse aree dimostra come il traffico di droga continui a essere un problema radicato nel territorio.

I tre arresti per la "stesa" al Parco Verde mostrano il coinvolgimento della camorra di Scampia, legata ai Sautto; il complesso popolare ancora al centro del sistema droga.🔗 Leggi su Fanpage.it

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