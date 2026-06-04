"Chi paga paga, e chi non paga lascia i soldi per la borsa di studio". Con questa battuta, nata forse dal rimpianto per non aver potuto studiare, Vittorio Pinelli salutava gli amici a cui offriva il caffè del martedì mattina. Il 18 agosto 2023, Pinelli è deceduto, a 82 anni, a causa di un malore improvviso. Il ricordo e l’affetto per la generosità con cui aveva contribuito a tante iniziative dell’associazione Amici di Bottonaga per la comunità (tante le Tessere-sorriso che hanno potuto alleviare le difficoltà di molte famiglie, grazie al suo impegno) hanno portato, però, a trasformare una battuta’ in un gesto concreto. "Vittorio era solito arrivare per primo al caffè del martedì mattina per essere quello che offriva il caffè a tutti gli amici – ricorda il segretario dell’associazione, Maurizio Zanini –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel nome di Vittorio Pinelli. Premio al miglioramento

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