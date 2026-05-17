Milano il nome di Calabresi spacca il centrosinistra su Pinelli
A Milano, il nome di Calabresi sta creando divisioni all’interno del centrosinistra, in particolare sul caso Pinelli. La discussione si concentra sui leader del Partito Democratico che si sono espressi in modo diverso riguardo alla figura di Calabresi e alla sua possibile candidatura. La memoria di Pinelli, nel frattempo, sembra influenzare le posizioni di alcuni membri del partito, portando a tensioni e discussioni interne sulla scelta di eventuali candidati. La questione continua a essere al centro del dibattito politico locale.
? Domande chiave Chi sono i leader che dividono il PD sul caso Pinelli?. Come può la memoria di Pinelli bloccare la candidatura di Calabresi?. Perché la sinistra milanese contesta il profilo economico del possibile candidato?. Quali fratture identitarie rischiano di distruggere il centrosinistra dopo Sala?.? In Breve Majorino e Pantaleo divergono sulla morte di Pinelli avvenuta nel 1972. Francesca Cucchiara e Veronica Dini criticano la speculazione edilizia a Milano. Gianni Barbacetto indaga sui depistaggi legati al caso Luigi Calabresi. Sondaggi preliminari indicano vantaggio di Majorino su Calabresi per le primarie.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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