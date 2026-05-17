Milano il nome di Calabresi spacca il centrosinistra su Pinelli

A Milano, il nome di Calabresi sta creando divisioni all’interno del centrosinistra, in particolare sul caso Pinelli. La discussione si concentra sui leader del Partito Democratico che si sono espressi in modo diverso riguardo alla figura di Calabresi e alla sua possibile candidatura. La memoria di Pinelli, nel frattempo, sembra influenzare le posizioni di alcuni membri del partito, portando a tensioni e discussioni interne sulla scelta di eventuali candidati. La questione continua a essere al centro del dibattito politico locale.

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