Da Vittorio al Quirinale per il Premio Leonardo

Il gruppo bergamasco Da Vittorio ha ricevuto il Premio Leonardo 2026 nella Capitale. Il riconoscimento viene assegnato alle imprese italiane che si sono distinte per innovazione, sostenibilità e strategia internazionale. La cerimonia si è svolta presso il Quirinale, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e del settore imprenditoriale. Il premio ha l’obiettivo di valorizzare le aziende che contribuiscono alla crescita economica del paese attraverso progetti di sviluppo e sostenibilità.

IL RICONOSCIMENTO. Il gruppo bergamasco Da Vittorio ha ricevuto nella Capitale il Premio Leonardo 2026, istituito per le imprese italiane che hanno saputo fare dell’innovazione, della sostenibilità e della visione strategica i pilastri della propria affermazione internazionale. La famiglia Cerea è stata premiata «come simbolo dell’eccellenza culinaria e imprenditoriale italiana, capace di unire l’alta cucina (sette stelle Michelin) a una solidità economica che supera i 100 milioni di euro di fatturato» (oltre mille i dipendenti). Il gruppo, con quartier generale a Brusaporto, «ha saputo evolversi in un modello di business globale e all’avanguardia».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Da Vittorio» al Quirinale per il Premio Leonardo Notizie correlate Colleferro. Al Teatro Vittorio Veneto, gli studenti della “media” “Leonardo Da Vinci” dell’IC “Margherita Hack” incontrano lo scrittore Paolo Di PaoloCronache Cittadine COLLEFERRO – Un’ovazione da stadio ha accolto l’ingresso dello scrittore Paolo di Paolo al teatro Vittorio Veneto di Colleferro... Leonardo, il valore del territorio: dal Varesotto le idee da premioSesto Calende (Varese) – Dalla provincia di Varese a Roma, passando per i grandi scenari internazionali della difesa e dell’aerospazio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Marchesi Frescobaldi, Oniverse (famiglia Veronesi), Da Vittorio: il wine & food ai Premi Leonardo; Assegnati al Mimit i Premi Leonardo 2026 - Aise.it; Fontanelle, visite da sabato. Mattarella a don Loffredo: Grazie per ciò che fate; PRIMA PAGINA - L'Eco di Bergamo: Atalanta e Roma: duello alla pari sul piano delle individualità. «Da Vittorio» al Quirinale per il Premio LeonardoIl gruppo bergamasco Da Vittorio ha ricevuto nella Capitale il Premio Leonardo 2026, istituito per le imprese italiane che hanno saputo fare dell’innovazione, della sostenibilità e della visione strat ... ecodibergamo.it Ferrero e Lavazza al Quirinale, premiati dal comitato Leonardo come eccellenze del made in ItalyCi sono anche due imprenditori piemontesi tra i premiati nella 28a edizione dei Premi Leonardo: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato tra gli altri, anche Giovanni Ferrero, ... rainews.it Il gruppo bergamasco Da Vittorio ha ricevuto nella Capitale il Premio Leonardo 2026, istituito per le imprese italiane che hanno saputo fare dell’innovazione, della sostenibilità e della visione strategica i pilastri della propria affermazione internazionale. facebook Takeda riceve il Premio Leonardo International 2026 per il contributo allo sviluppo del Paese e per il rafforzamento dei legami tra Italia e Giappone x.com