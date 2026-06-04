L’Irpinia Pride torna a svolgersi in provincia, con un corteo che si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. La manifestazione, dedicata alla promozione dei diritti e della visibilità delle comunità LGBTQ+, si svolgerà con partecipanti provenienti da diverse zone. La manifestazione si svolge senza incidenti, con un percorso organizzato e senza interruzioni. Sono stati adottati protocolli di sicurezza e di rispetto delle norme sanitarie. La manifestazione si svolge con la partecipazione di cittadini e attivisti.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Resistono i paesi, resistono i corpi, resistono le persone. Resistono gli amori, le identità, le differenze. Perché esistere non è una concessione, è un diritto”. Con questo manifesto stata presentata, nella sala consiliare del Comune di Atripalda, la sesta edizione dell’ Irpinia Pride. L’appuntamento è fissato per d omenica 14 giugno, segnando un ritorno alle origini: fu proprio Atripalda, infatti, a battezzare la primissima edizione della manifestazione nel 2019. L’evento di quest’anno, promosso dall’associazione Apple Pie Arcigay Avellino, si preannuncia come un momento di festa, ma anche di forte rivendicazione politica e sociale, guidato dallo slogan ironico e d’impatto: “T ranquillo, non è contagioso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nel nome di Mario, per l’amore di tutti: torna in marcia l’Irpinia Pride

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