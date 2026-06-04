Irpinia Pride 2026 | la marcia dei diritti torna ad Atripalda
Atripalda ha ospitato la marcia dei diritti durante l’Irpinia Pride 2026. La manifestazione si è svolta oggi, con partecipanti che hanno sfilato lungo il centro cittadino. La marcia, organizzata per rivendicare i diritti civili, ha visto la presenza di numerose persone. Non sono stati segnalati incidenti o eventi particolari. La manifestazione si è conclusa senza altercazioni, con un corteo pacifico e numerosi cittadini coinvolti.
Atripalda, 4 giugno 2026 - Ci sono parole che tornano, ogni anno, con la stessa ostinazione. Resistono, appunto. Domenica 14 giugno, Atripalda ospiterà la sesta edizione dell'Irpinia Pride, organizzato dall'associazione Apple Pie Arcigay Avellino. Il messaggio scelto per l'occasione è senza giri. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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