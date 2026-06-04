Irpinia Pride 2026 | la marcia dei diritti torna ad Atripalda

Notizia in breve

Atripalda ha ospitato la marcia dei diritti durante l’Irpinia Pride 2026. La manifestazione si è svolta oggi, con partecipanti che hanno sfilato lungo il centro cittadino. La marcia, organizzata per rivendicare i diritti civili, ha visto la presenza di numerose persone. Non sono stati segnalati incidenti o eventi particolari. La manifestazione si è conclusa senza altercazioni, con un corteo pacifico e numerosi cittadini coinvolti.