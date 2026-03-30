Dc Pride 50 anni dopo L’orgoglio bipartisan nel nome di Zaccagnini

Il 30 marzo 2026 si sono celebrati i 50 anni del Dc Pride, un evento che ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi schieramenti politici. L’iniziativa si è svolta in una città italiana, con immagini che hanno mostrato momenti di incontro e di commemorazione. La manifestazione ha avuto come protagonista il ricordo di una figura politica di rilievo, associata a questa ricorrenza.

Roma, 30 marzo 2026 – ?????Le immagini arrivano da lontano, eppure hanno ancora una forza quasi fisica. Il bianco e nero del XIII Congresso della Dc di marzo del 1976, al Palasport dell’Eur, non è soltanto un archivio: è una materia viva, una luce severa che cade sui volti, sui doppiopetti, sulle mani che applaudono composte, ma anche sulle standing ovation, sulle correnti che si misurano con parole pesanti e insieme sorvegliate. In quelle sequenze non c’è solo la cronaca di una conta con voto segreto cominciata nella notte e finita all’alba, quando la voce di un già anziano Guido Gonella proclama l’elezione di Benigno Zaccagnini, per tutti l’”onesto Zac”, a segretario con il 51,5 per cento dei voti contro il 48,5 di Arnaldo Forlani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dc Pride, 50 anni dopo. L’orgoglio bipartisan nel nome di Zaccagnini Articoli correlati Sanremo Pride 2026: l’evento di aprile, tra orgoglio e riflessioneAnche quest’anno il Sanremo Pride 2026, che si terrà l’11 aprile, si riconferma il primo Pride d’Italia. Orgoglio in movimento, a San Martino Valle Caudina l'"Irpinia Pride"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Quando decidemmo di chiamare il nostro Pride “Irpinia Pride” avevamo in... Una raccolta di contenuti su Dc Pride 50 anni dopo L'orgoglio... Argomenti discussi: Dc Pride, 50 anni dopo. L’orgoglio bipartisan nel nome di Zaccagnini; L’onesto Zac, l’amarcord degli ex Dc diventa un messaggio a Schlein.