Nel borgo fantasma più affascinante del Lazio torna la Festa delle Ciliegie | tre giorni tra sapori musica e gara di sputo del nocciolo

Da funweek.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Lazio, un borgo abbandonato ospiterà nuovamente la Festa delle Ciliegie, un evento di tre giorni che include degustazioni, musica dal vivo e una gara di sputo del nocciolo. L’appuntamento si svolge in un territorio disabitato e richiama visitatori interessati alle tradizioni locali e alle competizioni popolari. La manifestazione si ripete annualmente e rappresenta un’occasione per scoprire le produzioni tipiche e il patrimonio culturale della zona.

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Nel Lazio c’è un borgo fantasma nel quale sta per tornare uno degli appuntamenti più curiosi e golosi dell’inizio estate. Per tre giorni, a Celleno, la Festa delle Ciliegie riporterà tra vicoli, piazze e scorci medievali un programma fatto di sapori locali, musica, tradizioni popolari e una gara decisamente fuori dal comune: quella dello sputo del nocciolo. LEGGI ANCHE: No Curves all’Ambrosiana, Antonello Grimaldi: «L’identità nell’era dell’apparenza» Il Borgo Fantasma di Celleno si riaccende per la XXXIX Festa delle Ciliegie. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Celleno è un borgo situato tra le colline tufacee del Lazio, precisamente tra il Lago di Bolsena e il Lago di Alviano, a 20 chilometri da Viterbo e 14 chilometri da Civita di Bagnoregio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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