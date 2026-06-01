Festa delle Ciliegie a Celleno | sputo del nocciolo crostatona e sfilata gruppi mascherati

Notizia in breve

Durante la festa delle ciliegie a Celleno, in provincia di Viterbo, si sono svolte diverse attività tra cui la sfilata di gruppi mascherati e la degustazione di crostatone. La manifestazione, alla sua 39esima edizione, si è tenuta dal 5 al 7 giugno e ha attirato numerosi visitatori. Tra le attrazioni, anche la tradizionale esposizione di noccioli di ciliegia, alcuni dei quali sono stati sputati dagli spettatori.