Festa delle Ciliegie a Celleno | sputo del nocciolo crostatona e sfilata gruppi mascherati
Durante la festa delle ciliegie a Celleno, in provincia di Viterbo, si sono svolte diverse attività tra cui la sfilata di gruppi mascherati e la degustazione di crostatone. La manifestazione, alla sua 39esima edizione, si è tenuta dal 5 al 7 giugno e ha attirato numerosi visitatori. Tra le attrazioni, anche la tradizionale esposizione di noccioli di ciliegia, alcuni dei quali sono stati sputati dagli spettatori.
Giunge quest'anno alla 39esima edizione la festa delle ciliegie di Celleno. Uno degli appuntamenti più amati e attesi di tutta la Tuscia, organizzata dal 5 al 7 giugno. Tra gli eventi più iconici, la sfilata dei tradizionali gruppi mascherati nelle vie del centro storico, ma anche il campionato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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