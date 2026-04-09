Il quartiere Centro urbano punta sul controllo di vicinato | assemblea pubblica con l’assessore e la Polizia locale

Martedì 14 aprile alle 21 si terrà un'assemblea pubblica nel quartiere Centro Urbano, presso la sede di Corte del Volontariato 16. L'incontro è dedicato al progetto del Controllo di vicinato, un'iniziativa che mira a migliorare la sicurezza attraverso la collaborazione tra cittadini, l’assessore competente e la Polizia locale. La riunione fa parte delle attività del consiglio del quartiere, che ha avviato questa fase di confronto pubblico.

Entrano nel vivo i lavori del consiglio del quartiere Centro Urbano che martedì 14 aprile, alle ore 21, nella sede di Corte del volontariato 16, terrà un incontro pubblico dedicato al progetto del Controllo di vicinato, iniziativa che punta a rafforzare la sicurezza attraverso la collaborazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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