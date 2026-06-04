A Prato, il forno Loggetti ha chiuso, mentre ha aperto una nuova attività di ristorazione. La città continua a vedere cambiamenti nel commercio, con negozi storici che vengono recuperati e nuove insegne che si affacciano nel centro. Alcune attività, dopo anni di attività, sembrano avviarsi verso la chiusura o il pensionamento. La trasformazione coinvolge sia spazi storici sia nuove aperture, segnando una fase di rinnovamento commerciale.

Prato, 4 giugno 2026 – C’è una città che cambia e una che resiste nei ricordi. Il commercio continua a muoversi tra nuove aperture, recuperi di spazi storici e attività che, dopo una vita dietro al bancone, sembrano avviarsi verso il meritato riposo. In questi giorni due notizie stanno facendo parlare i pratesi perché riguardano luoghi che, in modi diversi, hanno accompagnato la storia della città. Il Ritorno dello Storico Fondo. La prima arriva da piazza Mercatale e profuma di rinascita. Dopo anni di saracinesche abbassate e di vetrine spente, lo storico fondo che per decenni ha ospitato il ristorante Tonio è tornato a nuova vita. Il locale è stato completamente ristrutturato ed è pronto ad accogliere nuovamente clienti e avventori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Negozi e attività, Prato cambia volto. Il forno Loggetti si spegne, ma c’è una nuova insegna da Tonio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AICold CEO fall for me, I am now the darling of the whole family!

Notizie e thread social correlati

Il forno si spegne, resta il profumo dei ricordi: chiude “Da Vincenzo”Dopo anni di attività, la storica insegna di una pizzeria di lunga data ha chiuso definitivamente le sue porte.

Livorno: -108 negozi in 13 anni, il centro cambia voltoA Livorno in tredici anni sono scomparsi 108 negozi, segnando una significativa riduzione delle attività commerciali nel centro cittadino.

Temi più discussi: Negozi e attività, Prato cambia volto. Il forno Loggetti si spegne, ma c’è una nuova insegna da Tonio; Parrucchiere e spacciatore: arrestato dalla Squadra Mobile con oltre 11 kg di hashish divisi tra casa e negozio; Prato - Prato per la vita 2026 - 29 Martiri a Figline; Il Prefetto incontra il neo eletto Sindaco di Prato.

In #A11, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Pistoia e Prato ovest, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -dalle 22 di mercoledì 3 alle 6 di giovedì 4 giugno, sarà ch x.com

Negozi e attività, Prato cambia volto. Il forno Loggetti si spegne, ma c’è una nuova insegna da TonioSotto le logge di piazza Mercatale ha aperto il ristorante pizzeria Verderame specializzato in prodotti senza glutine. In via Matteotti chiuso panificio storico ... lanazione.it

A Prato lo sciopero funziona - due operai cinesi si sono ribellati reddit

Verso l’estate in centro, il Comune sostiene le aperture dei negozi. E tutor per la movidaPrato, 4 maggio 2025 – L’estate si avvicina e con essa torna al centro del dibattito cittadino il tema della movida e delle ’notti di qualità’. Il Comune di Prato, attraverso l’assessorato al ... lanazione.it