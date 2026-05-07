Il forno si spegne resta il profumo dei ricordi | chiude Da Vincenzo

Dopo anni di attività, la storica insegna di una pizzeria di lunga data ha chiuso definitivamente le sue porte. Il forno si è spento e il locale, noto per il suo aroma caratteristico, non accoglie più clienti. La chiusura segna la fine di un capitolo che ha accompagnato molte generazioni, lasciando dietro di sé un ricordo indelebile tra chi ha frequentato il locale nel corso degli anni.

Tempo di lettura: 3 minuti Certe insegne diventano parte del paesaggio emotivo di una città. Non servono effetti speciali per raccontarle: bastano gli anni, le persone, le abitudini. Ad Atripalda si chiude una di quelle storie che sembravano destinate a restare accese per sempre, come il forno che per oltre mezzo secolo ha accompagnato serate, famiglie e generazioni intere. La storica pizzeria “ Da Vincenzo ” abbassa la saracinesca e con lei si chiude un capitolo importante della memoria cittadina. Dietro quel bancone, per una vita, c’è stato Gennaro Iovine. Settantaquattro anni, mani consumate dal lavoro e lo stesso sguardo di chi ha fatto della semplicità una scelta quotidiana.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il forno si spegne, resta il profumo dei ricordi: chiude “Da Vincenzo” Notizie correlate La macchina dei ricordi è realtà: inserisci una vecchia foto e lei crea il profumo del tuo passatoIl nuovo dispositivo tecnologico denominato “The Anemoia Device” è in grado di convertire le fotografie analogiche in essenze olfattive uniche... God of War: Sons of Sparta – quello che resta quando si spegne il rumoreCi sono giochi che ti conquistano subito, altri che ti respingono, altri ancora che scorrono via senza lasciare traccia.