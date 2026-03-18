A Livorno in tredici anni sono scomparsi 108 negozi, segnando una significativa riduzione delle attività commerciali nel centro cittadino. La perdita di esercizi commerciali ha portato a un evidente cambiamento nel volto della zona, che oggi appare diverso rispetto al passato. Questa diminuzione ha avuto un impatto sul panorama commerciale locale, contribuendo a modificare l’aspetto e la vivacità del centro storico.

In tredici anni, il cuore commerciale di Livorno ha perso 108 attività, un calo netto che segna una trasformazione strutturale del tessuto urbano. Mentre i negozi di abbigliamento e le edicole svaniscono, la città vede crescere bar, ristoranti e strutture ricettive, spostando l’asse economico verso servizi alla persona e al turismo. I numeri confermano uno scenario regionale: in Toscana, la contrazione del commercio è generalizzata, con Firenze e Massa ai primi posti nelle classifiche delle perdite, ma Livorno si distingue per una riorganizzazione spaziale del centro storico. La chiusura dei punti vendita tradizionali non è solo un dato statistico, ma il sintomo di un mutamento profondo nelle abitudini di consumo e nella gestione dello spazio pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livorno: -108 negozi in 13 anni, il centro cambia volto

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